Exposition d’art le jardin extraordinaire de M. Chaudun place du Mercadial Saint-Céré samedi 26 septembre 2026.

Saint-Céré

Exposition d’art le jardin extraordinaire de M. Chaudun

place du Mercadial Maison des Consuls Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-10-07 13:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Qui est M.Chaudun ? Pourquoi, 30 ans après sa mort, son jardin reste gravé dans les mémoires ? Yvonne Calsou invite à plonger dans la mémoire partagée de ce lieu extraordinaire sons, photos, dessins et vidéos

Qui est M.Chaudun ? Pourquoi, 30 ans après sa mort, son jardin reste gravé dans les mémoires ? Yvonne Calsou invite à plonger dans la mémoire partagée de ce lieu extraordinaire sons, photos, dessins et vidéos. Soutien DRAC-Occitanie

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place du Mercadial Maison des Consuls Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 80 07 13 74

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English :

Who is Mr. Chaudun? Why, 30 years after his death, is his garden still remembered? Yvonne Calsou invites us to delve into the shared memory of this extraordinary place: sounds, photos, drawings and videos

L’événement Exposition d’art le jardin extraordinaire de M. Chaudun Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Vallée de la Dordogne