Exposition d’art le jardin extraordinaire de M. Chaudun place du Mercadial Saint-Céré
Exposition d’art le jardin extraordinaire de M. Chaudun place du Mercadial Saint-Céré samedi 26 septembre 2026.
Saint-Céré
Exposition d’art le jardin extraordinaire de M. Chaudun
place du Mercadial Maison des Consuls Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-10-07 13:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Qui est M.Chaudun ? Pourquoi, 30 ans après sa mort, son jardin reste gravé dans les mémoires ? Yvonne Calsou invite à plonger dans la mémoire partagée de ce lieu extraordinaire sons, photos, dessins et vidéos
Qui est M.Chaudun ? Pourquoi, 30 ans après sa mort, son jardin reste gravé dans les mémoires ? Yvonne Calsou invite à plonger dans la mémoire partagée de ce lieu extraordinaire sons, photos, dessins et vidéos. Soutien DRAC-Occitanie
.
place du Mercadial Maison des Consuls Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 80 07 13 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Who is Mr. Chaudun? Why, 30 years after his death, is his garden still remembered? Yvonne Calsou invites us to delve into the shared memory of this extraordinary place: sounds, photos, drawings and videos
L’événement Exposition d’art le jardin extraordinaire de M. Chaudun Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Saint-Céré (Lot)
- Exposition La couleur des notes Saint-Céré 19 juin 2026
- Course de caisses à savon Saint-Céré 27 juin 2026
- La grosse montée de la Vélotonome Saint-Céré 27 juin 2026
- Exposition Louis 2Verdal Atelier Louis2Verdal Saint-Céré 1 juillet 2026
- Exposition les copains d’abord Place du Mercadial Saint-Céré 4 juillet 2026