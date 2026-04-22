Exposition d’art plastique entrez en matière place du Mercadial Saint-Céré

Saint-Céré

Exposition d’art plastique entrez en matière

place du Mercadial Maison des Consuls Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 14:00:00

fin : 2026-09-23 19:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Catherine Dedieu-Lugat, photographe plasticienne et Sylvie Souchère, peintre et sculptrice vous invitent à partager leur univers singulier accueillir ce qui cherche à naître, capter l’inattendu, révéler, transmettre des émotions

Catherine Dedieu-Lugat, photographe plasticienne et Sylvie Souchère, peintre et sculptrice vous invitent à partager leur univers singulier accueillir ce qui cherche à naître, capter l’inattendu, révéler, transmettre des émotions

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place du Mercadial Maison des Consuls Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 17 14 22 25

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English :

Catherine Dedieu-Lugat, visual photographer, and Sylvie Souchère, painter and sculptor, invite you to share their singular universe: welcoming what seeks to be born, capturing the unexpected, revealing, transmitting emotions

L’événement Exposition d’art plastique entrez en matière Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Vallée de la Dordogne