Exposition d’art plastique entrez en matière place du Mercadial Saint-Céré
Exposition d’art plastique entrez en matière place du Mercadial Saint-Céré vendredi 11 septembre 2026.
Saint-Céré
Exposition d’art plastique entrez en matière
place du Mercadial Maison des Consuls Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 14:00:00
fin : 2026-09-23 19:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Catherine Dedieu-Lugat, photographe plasticienne et Sylvie Souchère, peintre et sculptrice vous invitent à partager leur univers singulier accueillir ce qui cherche à naître, capter l’inattendu, révéler, transmettre des émotions
Catherine Dedieu-Lugat, photographe plasticienne et Sylvie Souchère, peintre et sculptrice vous invitent à partager leur univers singulier accueillir ce qui cherche à naître, capter l’inattendu, révéler, transmettre des émotions
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place du Mercadial Maison des Consuls Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 17 14 22 25
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English :
Catherine Dedieu-Lugat, visual photographer, and Sylvie Souchère, painter and sculptor, invite you to share their singular universe: welcoming what seeks to be born, capturing the unexpected, revealing, transmitting emotions
L’événement Exposition d’art plastique entrez en matière Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Vallée de la Dordogne
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