Exposition d’art – Uniformados de Juan Rivière, Musée du Libertador San Martin, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Exposition d’art – Uniformados de Juan Rivière 19 et 20 septembre Musée du Libertador San Martin Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le portraitiste Juan Rivière nous présente la série « Uniformados », composée d’œuvres qui expriment le sens du devoir, l’esprit patriotique et l’honneur rendu à la nation. Un réseau de relations et de correspondances traverse ces tableaux, mettant en dialogue des figures de l’histoire argentine et du monde contemporain, un ancêtre de l’artiste lié aux troupes de Napoléon III, ainsi qu’une référence directe à une œuvre de la peintre irlandaise du XXᵉ siècle Evelyn Joyce McCrea.

Le titre de la série s’affirme comme un concept intemporel. Le mot uniformado dérive du latin uniformis, qui signifie « de même forme ». Cette étymologie évoque une idée d’unité et de fraternité, où la défense de l’identité et du sentiment d’appartenance acquiert une dimension essentielle.

Musée du Libertador San Martin 113 Grande Rue, 62200 Boulogne-sur-Mer, France Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 33660200367 https://www.boulonnaisautop.com/toute-l-offre/musee-du-libertador-san-martin-2147794 La Casa Can Martín, c’est un musée de la République Argentine à Boulogne.

Cette Maison historique fut habitée de 1848 à sa mort en 1850 par le général argentin José de San Martín qui libéra son pays (1816), le Chili (1817) et le Pérou (1812).

Le portraitiste Juan Rivière nous présente la série « Uniformados », composée d’œuvres qui expriment le sens du devoir, l’esprit patriotique et l’honneur rendu à la nation. Un réseau de relations et de…

©Juan Riviere