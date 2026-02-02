Exposition d’artistes en lien avec la fête de la musique: LE NOM RESTE A DEFINIR EN COURS Grille des parcs ou squares, ou salle d’exposition Médiathèque ou Conservatoire, Palais des congrès ou château Montélimar

Exposition d’artistes en lien avec la fête de la musique: LE NOM RESTE A DEFINIR EN COURS

Grille des parcs ou squares, ou salle d’exposition Médiathèque ou Conservatoire, Palais des congrès ou château Conservatoire Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Pour tous les visiteurs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Le thème de l’exposition et son titre seront choisis en collaboration avec Le Musée d’art Contemporain, la Médiathèque et le Conservatoire sur la base d’une exposition populaire qui donne à voir en 3D les chansons de variété.

+33 6 68 38 02 12 hdevil3@club.fr

English :

The theme and title of the exhibition will be chosen in collaboration with the Musée d’art contemporain, the Médiathèque and the Conservatoire, on the basis of a popular exhibition that gives a 3D view of variety songs.

