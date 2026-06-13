Exposition de bois flottés et de peintures Raucoules mardi 7 juillet 2026.

Raucoules

Exposition de bois flottés et de peintures

Oumey Raucoules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

De 14h à 18h visite de l’atelier Robert Vey à Oumey. Découvrez les créations originales de Robert faites à partir de bois flottés et de racines, exposition de peintures sur verre, huiles sur toile et aquarelles. Gratuit.

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Oumey Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

From 2:00 p.m. to 6:00 p.m.: tour of Robert Vey & Oumey’s studio. Discover Robert’s original creations made from driftwood and roots, as well as an exhibition of paintings on glass, oil paintings on canvas, and watercolors. Free admission.

L’événement Exposition de bois flottés et de peintures Raucoules a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme