Parc de loisirs Raucoules
Parc de loisirs Raucoules lundi 6 juillet 2026.
Raucoules
Parc de loisirs
Stade de foot Raucoules Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Venez profiter d’un parc de loisirs avec petit train, structure gonflable, jeux en bois et coin ombragé pour le snacking. Activités pour tous les âges.
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Stade de foot Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 24 92 62
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English :
Come enjoy a recreational park featuring a miniature train, a bouncy castle, wooden play equipment, and a shaded area for snacks. Activities for all ages.
L’événement Parc de loisirs Raucoules a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme
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