Raucoules

Parc de loisirs

Stade de foot Raucoules Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Venez profiter d’un parc de loisirs avec petit train, structure gonflable, jeux en bois et coin ombragé pour le snacking. Activités pour tous les âges.

.

Stade de foot Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 24 92 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy a recreational park featuring a miniature train, a bouncy castle, wooden play equipment, and a shaded area for snacks. Activities for all ages.

L’événement Parc de loisirs Raucoules a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme