Raucoules

Visite atelier tourneur sur bois

Oumey gare Raucoules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

De 14h à 18h découvrez l’atelier de Michel Defour, tourneur sur bois. Démonstration

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Oumey gare Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73

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English :

From 2pm to 6pm discover the workshop of Michel Defour, woodturner. Demonstration

L’événement Visite atelier tourneur sur bois Raucoules a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme