Visite atelier tourneur sur bois Raucoules
Visite atelier tourneur sur bois Raucoules mercredi 1 juillet 2026.
Raucoules
Visite atelier tourneur sur bois
Oumey gare Raucoules Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-01
De 14h à 18h découvrez l’atelier de Michel Defour, tourneur sur bois. Démonstration
.
Oumey gare Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73
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English :
From 2pm to 6pm discover the workshop of Michel Defour, woodturner. Demonstration
L’événement Visite atelier tourneur sur bois Raucoules a été mis à jour le 2026-06-13 par Haut Pays du Velay Tourisme
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