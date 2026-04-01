Exposition de Florence Mourey au café La belle poule Amboise
Exposition de Florence Mourey au café La belle poule Amboise jeudi 30 avril 2026.
Amboise
Exposition de Florence Mourey au café La belle poule
42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-30 14:00:00
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-04-30
Exposition au café associatif La belle poule .
Du 30 avril au 04 juin, le café la belle poule expose une sélection des réalisations de Florence Mourey, artiste Amboisienne, avec notamment collages et tableaux au brou de noix.
Entrée libre aux horaires d’ouverture du café.
Vernissage le 30 avril à 18h30, entrée libre pour tous. .
42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 73 53 11 43 cotcot@labellepoule.org
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English : Exhibition by Florence Mourey at La Belle Poule café
Exhibition at the café ‘La belle poule’.
L’événement Exposition de Florence Mourey au café La belle poule Amboise a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE AMBOISE
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