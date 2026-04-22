Saint-Céré

Exposition de JMV et Juan Saenz réalisme magique imaginaires latino américains

Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:30:00

fin : 2026-07-29 19:30:00

Date(s) :

2026-07-17

JMV artiste franco-bolivien présente des aquarelles et peintures narratives qui intègrent des éléments oniriques

JMV artiste franco-bolivien présente des aquarelles et peintures narratives qui intègrent des éléments oniriques. Les peintures à l’huile sur bois de Juan Saenz représentent des figures mythologique

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Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 10 01 15

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English :

JMV, a Franco-Bolivian artist, presents watercolors and narrative paintings that incorporate dreamlike elements

L’événement Exposition de JMV et Juan Saenz réalisme magique imaginaires latino américains Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne