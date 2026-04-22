Exposition de JMV et Juan Saenz réalisme magique imaginaires latino américains Saint-Céré
Exposition de JMV et Juan Saenz réalisme magique imaginaires latino américains Saint-Céré vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Céré
Exposition de JMV et Juan Saenz réalisme magique imaginaires latino américains
Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:30:00
fin : 2026-07-29 19:30:00
Date(s) :
2026-07-17
JMV artiste franco-bolivien présente des aquarelles et peintures narratives qui intègrent des éléments oniriques
JMV artiste franco-bolivien présente des aquarelles et peintures narratives qui intègrent des éléments oniriques. Les peintures à l’huile sur bois de Juan Saenz représentent des figures mythologique
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Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 10 01 15
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English :
JMV, a Franco-Bolivian artist, presents watercolors and narrative paintings that incorporate dreamlike elements
L’événement Exposition de JMV et Juan Saenz réalisme magique imaginaires latino américains Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne
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