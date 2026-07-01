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AGENDA · Fontenoy-la-Joûte

Exposition De la mer à la lune Nouvel espace communal Fontenoy-la-Joûte

samedi 11 juillet 2026 · Nouvel espace communal · Fontenoy-la-Joûte

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Nouvel espace communal
Adresse
1Bis Rue du Pâquis
Ville
54122 Fontenoy-la-Joûte
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Fontenoy-la-Joûte

Exposition De la mer à la lune

Nouvel espace communal 1Bis Rue du Pâquis Fontenoy-la-Joûte Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 13:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Exposition au Village du Livre, présentée par Rémy Waeldin, connu sur le plan national. Venez redécouvrir le fameux reporter à la houppe mondialement connu, son petit chien blanc non moins célèbre, le capitaine au whisky de la Licorne, les compères enquêteurs, le professeur sourdingue et toute la clique … Venez vous amuser avec vos enfants ou vos parents. Entrée gratuite.Tout public
0  .

Nouvel espace communal 1Bis Rue du Pâquis Fontenoy-la-Joûte 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 61 03  contact@villagedulivre54.fr

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English :

Exhibition at the Village du Livre, presented by Rémy Waeldin, a nationally renowned figure. Come rediscover the famous reporter with the quiff, known around the world; his equally famous little white dog; the whiskey-drinking captain of the Licorne; the investigative buddies; the hard-of-hearing professor; and the whole gang… Come have fun with your kids or your parents. Free admission.

L’événement Exposition De la mer à la lune Fontenoy-la-Joûte a été mis à jour le 2026-07-03 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

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