Exposition De la mer à la lune Nouvel espace communal Fontenoy-la-Joûte

Informations pratiques

Fontenoy-la-Joûte

Exposition De la mer à la lune

Nouvel espace communal 1Bis Rue du Pâquis Fontenoy-la-Joûte Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 13:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Exposition au Village du Livre, présentée par Rémy Waeldin, connu sur le plan national. Venez redécouvrir le fameux reporter à la houppe mondialement connu, son petit chien blanc non moins célèbre, le capitaine au whisky de la Licorne, les compères enquêteurs, le professeur sourdingue et toute la clique … Venez vous amuser avec vos enfants ou vos parents. Entrée gratuite.Tout public

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Nouvel espace communal 1Bis Rue du Pâquis Fontenoy-la-Joûte 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 61 03 contact@villagedulivre54.fr

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English :

Exhibition at the Village du Livre, presented by Rémy Waeldin, a nationally renowned figure. Come rediscover the famous reporter with the quiff, known around the world; his equally famous little white dog; the whiskey-drinking captain of the Licorne; the investigative buddies; the hard-of-hearing professor; and the whole gang… Come have fun with your kids or your parents. Free admission.

L’événement Exposition De la mer à la lune Fontenoy-la-Joûte a été mis à jour le 2026-07-03 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS