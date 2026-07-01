Exposition De la mer à la lune Nouvel espace communal Fontenoy-la-Joûte
samedi 11 juillet 2026 · Nouvel espace communal · Fontenoy-la-Joûte
Informations pratiques
Fontenoy-la-Joûte
Exposition De la mer à la lune
Nouvel espace communal 1Bis Rue du Pâquis Fontenoy-la-Joûte Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 13:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Exposition au Village du Livre, présentée par Rémy Waeldin, connu sur le plan national. Venez redécouvrir le fameux reporter à la houppe mondialement connu, son petit chien blanc non moins célèbre, le capitaine au whisky de la Licorne, les compères enquêteurs, le professeur sourdingue et toute la clique … Venez vous amuser avec vos enfants ou vos parents. Entrée gratuite.Tout public
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Nouvel espace communal 1Bis Rue du Pâquis Fontenoy-la-Joûte 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 61 03 contact@villagedulivre54.fr
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English :
Exhibition at the Village du Livre, presented by Rémy Waeldin, a nationally renowned figure. Come rediscover the famous reporter with the quiff, known around the world; his equally famous little white dog; the whiskey-drinking captain of the Licorne; the investigative buddies; the hard-of-hearing professor; and the whole gang… Come have fun with your kids or your parents. Free admission.
L’événement Exposition De la mer à la lune Fontenoy-la-Joûte a été mis à jour le 2026-07-03 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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