Exposition de l’école d’arts plastiques École d’arts plastiques Parthenay

Exposition de l’école d’arts plastiques

École d’arts plastiques 1 Rue de la Mélusine Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-26

2026-06-20

Exposition des travaux réalisés tout au long de l’année par les élèves (enfants et adultes) suivant les cours, ou participant à des ateliers sculptures, bas-reliefs, dessins, peinture, mapping vidéo…

N’hésitez pas à venir découvrir ces travaux d’élèves ! .

École d’arts plastiques 1 Rue de la Mélusine Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 52

