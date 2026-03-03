Exposition de l’école d’arts plastiques École d’arts plastiques Parthenay
École d’arts plastiques 1 Rue de la Mélusine Parthenay Deux-Sèvres
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-26
2026-06-20
Exposition des travaux réalisés tout au long de l’année par les élèves (enfants et adultes) suivant les cours, ou participant à des ateliers sculptures, bas-reliefs, dessins, peinture, mapping vidéo…
N’hésitez pas à venir découvrir ces travaux d’élèves ! .
