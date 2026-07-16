Exposition de Lita Cerqueira, La photographie telle que je suis – Ricardo Fernandes, Ricardo Fernandes, Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Exposition de Lita Cerqueira, La photographie telle que je suis – Ricardo Fernandes 7 novembre 2026 – 11 janvier 2027 Ricardo Fernandes Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T10:00:00+01:00 – 2026-11-07T18:00:00+01:00

Fin : 2027-01-11T10:00:00+01:00 – 2027-01-11T18:00:00+01:00

Lita Cerqueira — La photographie telle que je suis

En 2009, la Pinacothèque de São Paulo consacrait une importante rétrospective à l’œuvre de Lita Cerqueira, intitulée La photographie telle que je suis. Cette exposition, qui retraçait plusieurs décennies de production photographique, fut ensuite accueillie par plusieurs institutions majeures au Brésil, où elle connut un succès public remarquable.

En 2012, la galerie Ricardo Fernandes présentait cette même exposition pour la première fois en Europe, offrant au public français un accès inédit à l’une des voix majeures de la photographie afro‑brésilienne contemporaine.

Quinze ans plus tard, présenter à nouveau cette exposition constitue un moment significatif : cette nouvelle mise en lumière permet de revisiter une œuvre dont la portée historique, sociale et esthétique n’a cessé de s’affirmer.

Depuis les années 1960 et 1970, Lita Cerqueira développe une pratique photographique centrée sur la représentation des communautés afro‑brésiliennes, de leurs gestes, de leurs rituels, de leurs expressions quotidiennes et de leurs dynamiques culturelles. Son travail se distingue par une approche humaniste, attentive à la dignité des sujets et à la profondeur des contextes qu’elle documente. À travers un usage maîtrisé du noir et blanc, elle confère à ses images une intensité narrative qui dépasse la simple observation ethnographique pour atteindre une dimension poétique et mémorielle.

Les photographies réunies dans La photographie telle que je suis constituent un ensemble de grande valeur documentaire et artistique. Elles témoignent de la richesse du métissage brésilien, de la vitalité des traditions populaires, et de la présence déterminante des cultures afro‑descendantes dans la construction identitaire du pays. Elles portent aussi, avec une grande délicatesse, la mémoire d’une force silencieuse : celle qui traverse les corps, les gestes et les regards, et qui dit la capacité des communautés à préserver, transmettre et réinventer leurs héritages malgré les épreuves de l’histoire.

La présentation de cette exposition en 2026 s’inscrit dans une démarche de valorisation patrimoniale et de transmission. Elle permet de recontextualiser l’œuvre de Lita Cerqueira dans un cadre contemporain, en soulignant son importance dans les débats actuels autour de la mémoire, de la représentation, de la diversité culturelle et de la visibilité des artistes afro‑descendants. Elle offre également l’occasion de rendre hommage à une photographe dont la contribution à l’histoire visuelle du Brésil demeure essentielle.

Présenter à nouveau cette exposition à Paris constitue ainsi un geste institutionnel fort : il s’agit de réaffirmer la place de Lita Cerqueira dans le champ de la photographie internationale, de reconnaître la portée historique de son œuvre, et de permettre au public de redécouvrir un corpus d’images dont la puissance expressive, la valeur documentaire et la profondeur humaine demeurent intactes.

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Ricardo Fernandes 140 rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France +33 (0)6 81 35 12 87 http://www.ricardofernandes.biz https://www.instagram.com/ricardofernandesgallery/ [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] Depuis 2007 à Paris, la Galerie Ricardo Fernandes ouvre les portes du marché international de l’art contemporain à des artistes talentueux, en leur offrant une plateforme de visibilité et de reconnaissance.

Inscrite dans la continuité d’un parcours de plus de vingt-cinq ans, débuté avec l’inauguration d’une première galerie au Brésil aux années 1990s, l’activité de Ricardo Fernandes s’est affirmée au fil des années par une carrière internationale consacrée à la promotion et à la valorisation de ses artistes. La galerie s’inscrit dans le mouvement des galeries d’art contemporain parisiennes, dynamiques et cosmopolites, qui affirment à chaque exposition leurs valeurs artistiques et internationales. Elle propose des expositions couvrant les domaines les plus divers — peinture, sculpture, photographie, installations — et s’ouvre à une large variété d’expressions contemporaines.

Par son soutien constant aux artistes internationaux et son implication dans le développement d’un marché en pleine expansion, notre galerie contribue activement à la diversité et à l’interaction artistique et culturelle de Paris. Elle se positionne comme un interlocuteur privilégié pour les collectionneurs, les institutions et les amateurs d’art, en offrant des œuvres qui conjuguent pertinence esthétique, valeur patrimoniale et potentiel d’investissement. Métro Porte de Clignancourt (M4), Garibaldi (M13), Mairie de Saint-Ouen (M14)

Bus Saint-Ouen (les Docks) (85)

Transport, parking, accès PMR : oui

Lita Cerqueira — La photographie telle que je suis

©Le garçon menuisier par Lita Cerqueira