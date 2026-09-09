Exposition « De l’ombre à la lumière. Le patrimoine abandonné revisité », Château du Val Fleury, Gif-sur-Yvette

Informations pratiques

Exposition « De l’ombre à la lumière. Le patrimoine abandonné revisité » 19 et 20 septembre Château du Val Fleury Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Coup de projecteur sur le patrimoine abandonné. Celui que l’on ne voit pas. Dissimulé autour de nous, englouti par une végétation dense, là où la nature a repris ses droits, dans un silence troublé seulement par le chant des oiseaux.

Anciennes maisons, bâtiments industriels, laboratoires scientifiques ou encore fermes, châteaux et belles demeures…des lieux souvent méconnus, chargés d’histoire, atypiques et pleins de charme, situés dans les départements de l’Essonne, des Yvelines et Seine-et-Marne, que nous vous invitons à découvrir à travers une exposition photographique réalisée par un collectif de passionnés de patrimoine et de vieilles pierres.

Château du Val Fleury 5 allée du Val-Fleury 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France 01 70 56 52 60 http://www.ville-gif.fr https://www.facebook.com/GifsurYvette Construit au XIXe siècle, le château du Val Fleury trône, du haut de ses 860 m², dans un parc aménagé qui s’étend jusqu’au bord de l’Yvette. Jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle, le château sera le lieu de résidence de notables locaux qui changent souvent. En 1949, les premiers coups de pioche sont donnés pour créer le CEA sur le plateau de Saclay ; pour loger le personnel, le CEA acquiert, dès 1947, la propriété du Val Fleury. Jusqu’en 2000, le domaine héberge chercheurs, stagiaires, ingénieurs travaillant sur le plateau de Saclay. Puis le château cesse son activité, avant de devenir la propriété de la commune qui en fait l’acquisition en 2003. Entièrement réhabilité, il est transformé en espace culturel dédié aux expositions. RER B / N 118

Exposition photographique « De l’ombre à la lumière. Le patrimoine abandonné revisité »

Eclat d’un monde éteint, 2025 © Marc Planeilles