SCIENCE À LA COQUE : Courir, marcher, vivre : comment protéger ses articulations tout au long de la vie ?, Auditorium, Bâtiment Lumen, 8 avenue des Sciences à Gif sur Yvette, Gif-sur-Yvette
jeudi 17 septembre 2026 · Auditorium, Bâtiment Lumen, 8 avenue des Sciences à Gif sur Yvette · Gif-sur-Yvette
Informations pratiques
SCIENCE À LA COQUE : Courir, marcher, vivre : comment protéger ses articulations tout au long de la vie ? Jeudi 17 septembre, 12h30 Auditorium, Bâtiment Lumen, 8 avenue des Sciences à Gif sur Yvette Essonne
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T12:30:00+02:00 – 2026-09-17T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T12:30:00+02:00 – 2026-09-17T13:00:00+02:00
Nos articulations nous accompagnent toute notre vie, mais leur fonctionnement reste mal connu et entouré de nombreuses idées reçues. Le sport abîme-t-il les genoux ? Faut-il arrêter de courir lorsqu’on développe de l’arthrose ? Peut-on prévenir les douleurs articulaires ?
À travers une approche accessible fondée sur les données scientifiques actuelles, le Pr Francis Berenbaum expliquera comment fonctionnent les articulations, pourquoi l’arthrose apparaît et surtout pourquoi l’activité physique constitue l’un des piliers majeurs de la santé articulaire.
En écho au marathon d’automne de Paris-Saclay, cette conférence montrera que la santé articulaire se construit sur le long terme, en permettant de conserver son capital articulaire le plus longtemps possible.
La rencontre sera suivie d’un temps d’échange avec le public et d’une dédicace du Grand Livre de l’Arthrose.
Auditorium, Bâtiment Lumen, 8 avenue des Sciences à Gif sur Yvette Gif sur Yvette 8 avenue des Sciences Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France
Science à la coque est une série de mini-conférences en partenariat avec la Communauté d’agglomération Paris-Saclay. Conférence sur la santé articulaire, par le Pr. Francis BERENBAUM. Rhumatologie Arthrose
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