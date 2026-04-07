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Exposition de Lucie Doyen à la piscine Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS

Exposition de Lucie Doyen à la piscine Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS

Exposition de Lucie Doyen à la piscine Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS mardi 7 avril 2026.

Lieu : Piscine Thérèse et Jeanne Brulé

Adresse : 1, place Edith Thomas

Ville : 75014 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 7 avril 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Tarif : <p>Libre, aux horaires d’ouverture de la piscine.</p>

La piscine Thérèse et Jeanne Brulé accueille, dans son hall, une exposition de l’artiste Lucie Doyen du 7 au 30 avril.

À travers ses créations réalisées à l’acrylique et à l’aquarelle, l’artiste propose un univers coloré, imaginaire et sensible, où la femme et la nature se mêlent dans des compositions pleines de douceur et de liberté.

Cette exposition est une invitation à la contemplation, offrant aux visiteurs un moment artistique accessible lors de leur passage à la piscine.

Plongez dans un univers coloré et poétique où la femme et la nature prennent vie à travers des œuvres libres et rêveuses.
Du mardi 07 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :
gratuit

Libre, aux horaires d’ouverture de la piscine.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-07T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-01T01:59:59+02:00
Date(s) :

Piscine Thérèse et Jeanne Brulé 1, place Edith Thomas  75014 PARIS

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