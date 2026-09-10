Exposition de modélisme ferroviaire, Gare de Laroche-Migennes, Migennes

Informations pratiques

Exposition de modélisme ferroviaire 19 et 20 septembre Gare de Laroche-Migennes Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association migennoise Rail 89 vous invite à découvrir le chemin de fer à travers ses modules ferroviaires miniatures, notamment à l’échelle HO. Machines d’époque, voies et décors donnent vie à un univers ferroviaire minutieusement reproduit.

À ses côtés, l’AFCL présente également ses réseaux miniatures, notamment un réseau à l’échelle N ainsi qu’un réseau « Tin Plate » à l’échelle 0, inspiré des trains miniatures anciens.

Du grand chemin de fer à ses reproductions miniatures, une autre façon de regarder et de transmettre la passion du rail.

Gare de Laroche-Migennes 89400 Migennes Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://site.asso-arcet.com/ https://www.facebook.com/arcetasso/?locale=fr_FR L’exposition de locomotives avec visites commentées des compartiments moteurs et des cabines de conduite se déroule dans l’ancien dépôt des locomotives de Laroche-Migennes. L’exposition de photos et d’affiches se tient dans la rotonde. par le train et parking à proximité.

L’association migennoise Rail 89 vous invite à découvrir le chemin de fer à travers ses modules ferroviaires miniatures, notamment à l’échelle HO. Machines d’époque, voies et décors donnent vie à un …

© Aymeric Lemosse – Rail 89