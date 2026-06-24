Exposition de Olivier Debré à Vieira da Silva à la Galerie AB Galerie AB – Agnès Aittouares Paris

Informations pratiques

Nous présentons une exposition consacrée à Olivier Debré et ses contemporains, figures de l’abstraction d’après-guerre : Hans Hartung, André Marfaing, Serge Poliakoff, Roberto Matta, Roger Bissière, Jean-Paul Riopelle, Georges Mathieu et Maria Helena Vieira da Silva.

De Olivier Debré à Vieira da Silva à la Galerie AB ; Crédits : Galerie AB – Agnès Aittouares

Cette exposition propose une lecture élargie de l’abstraction lyrique et de l’art informel, deux mouvements essentiels de la modernité picturale en Europe après 1945. À travers ces œuvres, c’est tout un moment de l’histoire de l’art qui se rejoue : celui d’un Paris redevenu capitale internationale de la création, où peintres, critiques et galeristes construisent ensemble un nouveau langage artistique.

Dans l’après-guerre, l’abstraction s’impose comme une rupture décisive avec la représentation figurative. Les artistes réunis ici participent à cette révolution plastique chacun à leur manière : le geste explosif de Georges Mathieu, les champs colorés de Serge Poliakoff, les structures sensibles de Hans Hartung, les architectures mentales de Vieira da Silva ou encore les tensions poétiques de André Marfaing.

Autour d’eux, un réseau de galeries joue un rôle déterminant dans la reconnaissance internationale de ces artistes. La Galerie de France, la Galerie Jeanne Bucher, la Galerie Denise René, la Galerie Stadler ou encore la Galerie Maeght deviennent des lieux essentiels de diffusion de l’abstraction lyrique et de l’École de Paris d’après-guerre. C’est dans ces espaces que se tissent les dialogues, les amitiés et parfois les confrontations esthétiques qui structurent cette génération.

L’oeuvre d’Olivier Debré profondément liée au paysage, ne représente jamais le réel de manière descriptive. Elle en restitue la mémoire, la vibration, la lumière et l’émotion. Ses grandes surfaces colorées dialoguent ainsi naturellement avec les recherches de ses contemporains, tout en affirmant une voie personnelle, plus silencieuse, plus méditative.

L’exposition révèle un tissu d’amitiés, de rencontres et d’influences croisées. Debré, Hartung, Poliakoff, Riopelle ou Vieira da Silva ne forment pas un groupe homogène, mais une constellation d’artistes unis par une même conviction : la peinture est un territoire d’expérimentation sans fin.

Entre geste, couleur et espace, entre mémoire et sensation, l’exposition « De Olivier Debré à Vieira da Silva » propose ainsi de redécouvrir l’abstraction d’après-guerre.

Galerie AB – du 24 juin au 25 juillet. Nous présentons une exposition consacrée à Olivier Debré et ses contemporains, figures de l’abstraction d’après-guerre : Hans Hartung, André Marfaing, Serge Poliakoff, Roberto Matta, Roger Bissière, Jean-Paul Riopelle, Georges Mathieu et Maria Helena Vieira da Silva.

Du mercredi 24 juin 2026 au samedi 25 juillet 2026 :

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-26T01:59:59+02:00

Date(s) :

Galerie AB – Agnès Aittouares 5, rue Jacques Callot 75006 Paris

https://www.galerie-ab.com/events/de-olivier-debre-a-vieira-da-silva +33145231446 galerieab@gmail.com https://www.facebook.com/GalerieAB.AgnesAittouares https://www.facebook.com/GalerieAB.AgnesAittouares



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