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Exposition de peinture de Rign’art Petit Rignac café Rignac

Exposition de peinture de Rign’art Petit Rignac café Rignac

Exposition de peinture de Rign’art Petit Rignac café Rignac vendredi 21 août 2026.

Lieu : Petit Rignac café

Adresse : 1908 route de Gramat

Ville : 46500 Rignac

Département : Lot

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Rignac

Exposition de peinture de Rign’art

Petit Rignac café 1908 route de Gramat Rignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Les artistes de Rignac exposent

Les artistes de Rignac exposent. Parmi eux Catherine Stock, peintre aquarelliste, Sophie Raynaud, peintre, Dany Wattier, peintre, et Tina Serre, sculptrice

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Petit Rignac café 1908 route de Gramat Rignac 46500 Lot Occitanie +33 6 21 61 28 91 

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English :

Rignac artists exhibit

L’événement Exposition de peinture de Rign’art Rignac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne

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