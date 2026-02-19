Exposition de peinture de Rign’art Petit Rignac café Rignac
Exposition de peinture de Rign’art Petit Rignac café Rignac vendredi 21 août 2026.
Rignac
Exposition de peinture de Rign’art
Petit Rignac café 1908 route de Gramat Rignac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Les artistes de Rignac exposent
Les artistes de Rignac exposent. Parmi eux Catherine Stock, peintre aquarelliste, Sophie Raynaud, peintre, Dany Wattier, peintre, et Tina Serre, sculptrice
.
Petit Rignac café 1908 route de Gramat Rignac 46500 Lot Occitanie +33 6 21 61 28 91
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English :
Rignac artists exhibit
L’événement Exposition de peinture de Rign’art Rignac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne
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