Exposition de peinture de Rign’art Petit Rignac café Rignac

Rignac

Exposition de peinture de Rign’art

Petit Rignac café 1908 route de Gramat Rignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Les artistes de Rignac exposent

Les artistes de Rignac exposent. Parmi eux Catherine Stock, peintre aquarelliste, Sophie Raynaud, peintre, Dany Wattier, peintre, et Tina Serre, sculptrice

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Petit Rignac café 1908 route de Gramat Rignac 46500 Lot Occitanie +33 6 21 61 28 91

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English :

Rignac artists exhibit

L’événement Exposition de peinture de Rign’art Rignac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Dordogne