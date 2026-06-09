Exposition de peintures de Michèle Privat, Sylvain Bissonnier et Anne -Cécile Viseux Espace Chabrillan Montélimar samedi 19 septembre 2026.

Montélimar

Exposition de peintures de Michèle Privat, Sylvain Bissonnier et Anne -Cécile Viseux

Espace Chabrillan 127 rue Pierre Julien Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Michèle Privat, Sylvain Bissonnier et Anne-Cécile Viseux sont trois artistes peintres du Diois qui proposent trois écritures singulières entre esthétisme et sobriété.

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Espace Chabrillan 127 rue Pierre Julien Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr

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English :

Michèle Privat, Sylvain Bissonnier and Anne-Cécile Viseux are three painters from the Diois region who offer three singular approaches to painting, combining aestheticism and sobriety.

L’événement Exposition de peintures de Michèle Privat, Sylvain Bissonnier et Anne -Cécile Viseux Montélimar a été mis à jour le 2026-06-05 par Montélimar Tourisme Agglomération