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AGENDA · Sauzet

Exposition de peintures et de sculptures Salle du conseil municipal Sauzet

samedi 18 juillet 2026 · Salle du conseil municipal · Sauzet

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Salle du conseil municipal
Adresse
Mairie de SAUZET
Ville
26740 Sauzet
Département
Drôme
Tarif

Sauzet

Exposition de peintures et de sculptures

Salle du conseil municipal Mairie de SAUZET Sauzet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-18

Une quinzaine de tableaux et une dizaine de sculptures seront exposées avec cette particularité du lieu d’exposition: une salle chargée de mémoires et d’histoires de notre démocratie, celle du conseil municipal.
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Salle du conseil municipal Mairie de SAUZET Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 92 50 36  paillet.miribel@orange.fr

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English :

About fifteen paintings and ten sculptures will be on display in a venue with a unique feature: a room steeped in the memories and history of our democracy—the city council chamber.

L’événement Exposition de peintures et de sculptures Sauzet a été mis à jour le 2026-07-04 par Montélimar Tourisme Agglomération

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