Exposition de peintures et de sculptures Salle du conseil municipal Sauzet
samedi 18 juillet 2026 · Salle du conseil municipal · Sauzet
Informations pratiques
Sauzet
Exposition de peintures et de sculptures
Salle du conseil municipal Mairie de SAUZET Sauzet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-18
Une quinzaine de tableaux et une dizaine de sculptures seront exposées avec cette particularité du lieu d’exposition: une salle chargée de mémoires et d’histoires de notre démocratie, celle du conseil municipal.
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Salle du conseil municipal Mairie de SAUZET Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 92 50 36 paillet.miribel@orange.fr
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English :
About fifteen paintings and ten sculptures will be on display in a venue with a unique feature: a room steeped in the memories and history of our democracy—the city council chamber.
L’événement Exposition de peintures et de sculptures Sauzet a été mis à jour le 2026-07-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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