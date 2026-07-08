Exposition de peintures et de sculptures Salle du conseil municipal Sauzet

Informations pratiques

Sauzet

Exposition de peintures et de sculptures

Salle du conseil municipal Mairie de SAUZET Sauzet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-18

Une quinzaine de tableaux et une dizaine de sculptures seront exposées avec cette particularité du lieu d’exposition: une salle chargée de mémoires et d’histoires de notre démocratie, celle du conseil municipal.

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Salle du conseil municipal Mairie de SAUZET Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 92 50 36 paillet.miribel@orange.fr

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English :

About fifteen paintings and ten sculptures will be on display in a venue with a unique feature: a room steeped in the memories and history of our democracy—the city council chamber.

L’événement Exposition de peintures et de sculptures Sauzet a été mis à jour le 2026-07-04 par Montélimar Tourisme Agglomération