Exposition de peintures par Marcel Establet, Médiathèque Albert Camus, Marmande

Informations pratiques

Exposition de peintures par Marcel Establet Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Médiathèque Albert Camus Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Exposition de peintures de l’artiste Marcel Establet.

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Exposition de peinture de l’artiste MArcel Establet

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