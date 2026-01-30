Exposition de photographie la nature à votre porte Lizant

Exposition de photographie la nature à votre porte

Salle des fêtes Lizant Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

A l’occasion de la fête des plantes de Lizant où sont rassemblés tous les ans des fournisseurs de plantes, des artisans et où exposent des artistes pour célébrer le réveil de la nature, venez découvrir l’exposition conçue par Vienne Nature pour un autre regard sur des plantes et des animaux qui vivent juste à côté de vous. Entrée libre. .

Salle des fêtes Lizant 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 09 79 17 les-vallees.lizantaises@laposte.net

