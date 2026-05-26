Marcilhac-sur-Célé

Exposition de photographies anciennes à Marcilhac-sur-Célé

Salle Capitulaire de Marcilhac et au Far Marcilhac-sur-Célé Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-14 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13 2026-09-14 2026-09-15 2026-09-16 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Il était une fois, Marcilhac… par Geneviève MIGNAT

Pour la 6ème année, Geneviève MIGNAT propose une nouvelle série de photos anciennes de Marcilhac, de ses habitants et de ses environs

Il était une fois, Marcilhac… par Geneviève MIGNAT

Pour la 6ème année, Geneviève MIGNAT propose une nouvelle série de photos anciennes de Marcilhac, de ses habitants et de ses environs. Elle souhaite que cette exposition procure aux visiteurs l’envie d’apporter leur contribution, en vue de la prochaine édition

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Salle Capitulaire de Marcilhac et au Far Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr

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English :

Once upon a time, Marcilhac? by Geneviève MIGNAT

For the 6th year, Geneviève MIGNAT offers a new series of old photos of Marcilhac, its inhabitants and its surroundings

L’événement Exposition de photographies anciennes à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac