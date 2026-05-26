Exposition de photographies anciennes à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé
Exposition de photographies anciennes à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé samedi 12 septembre 2026.
Marcilhac-sur-Célé
Exposition de photographies anciennes à Marcilhac-sur-Célé
Salle Capitulaire de Marcilhac et au Far Marcilhac-sur-Célé Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-14 19:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13 2026-09-14 2026-09-15 2026-09-16 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
Il était une fois, Marcilhac… par Geneviève MIGNAT
Pour la 6ème année, Geneviève MIGNAT propose une nouvelle série de photos anciennes de Marcilhac, de ses habitants et de ses environs
Il était une fois, Marcilhac… par Geneviève MIGNAT
Pour la 6ème année, Geneviève MIGNAT propose une nouvelle série de photos anciennes de Marcilhac, de ses habitants et de ses environs. Elle souhaite que cette exposition procure aux visiteurs l’envie d’apporter leur contribution, en vue de la prochaine édition
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Salle Capitulaire de Marcilhac et au Far Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie +33 6 28 05 07 33 contact@abbaye-marcilhac.fr
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English :
Once upon a time, Marcilhac? by Geneviève MIGNAT
For the 6th year, Geneviève MIGNAT offers a new series of old photos of Marcilhac, its inhabitants and its surroundings
L’événement Exposition de photographies anciennes à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac
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