Exposition de photographies anciennes, Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Ambon

Informations pratiques

Exposition de photographies anciennes 19 et 20 septembre Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Coup d’oeil sur l’histoire d’Ambon

Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte Place de l’Eglise, 56190 Ambon, France Ambon 56190 Morbihan Bretagne 0297411206 https://www.ambon.fr/patrimoine L’église paroissiale d’Ambon est un édifice composite dont l’origine remonte à l’époque pré-romane. Les structures en élévation les plus anciennes, correspondant à la nef, datent vraisemblablement de la fin du Xe siècle. Le transept appartient à l’époque romane, de même que l’ancien chœur, dont subsiste le tracé, mis en valeur au cours d’une précédente campagne de restauration. Le chœur actuel date d’une reconstruction au XVe siècle, puis l’ensemble a été englobé dans des adjonctions successives, principalement au XVIIe siècle. Parking.

Coup d’oeil sur l’histoire d’Ambon

©Ambon Patrimoine