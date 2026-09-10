Visite libre de l’Eglise Saint Cyr et Sainte Julitte, Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte, Ambon

Informations pratiques

Visite libre de l’Eglise Saint Cyr et Sainte Julitte 19 et 20 septembre Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Eglise 12ème/15ème/17ème siecle. L’origine est très ancienne, des fouilles archéologiques ont mis à jour des vertiges romains dans le sous-sol ainsi qu’un sanctuaire paléochrétien du 5ème/6ème siècle.

Église Saint-Cyr et Sainte-Julitte Place de l’Eglise, 56190 Ambon, France Ambon 56190 Morbihan Bretagne 0297411206 https://www.ambon.fr/patrimoine L’église paroissiale d’Ambon est un édifice composite dont l’origine remonte à l’époque pré-romane. Les structures en élévation les plus anciennes, correspondant à la nef, datent vraisemblablement de la fin du Xe siècle. Le transept appartient à l’époque romane, de même que l’ancien chœur, dont subsiste le tracé, mis en valeur au cours d’une précédente campagne de restauration. Le chœur actuel date d’une reconstruction au XVe siècle, puis l’ensemble a été englobé dans des adjonctions successives, principalement au XVIIe siècle. Parking.

Journées Européennes du Patrimoine

©mairie d’Ambon