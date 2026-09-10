Visite libre de la Chapelle de Cromenach, Chapelle de Saint-Tugdual ou Chapelle Notre-Dame de Bon Secours, Ambon
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Saint-Tugdual ou Chapelle Notre-Dame de Bon Secours · Ambon
Informations pratiques
Visite libre de la Chapelle de Cromenach 19 et 20 septembre Chapelle de Saint-Tugdual ou Chapelle Notre-Dame de Bon Secours Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Chapelle construite au 18ème siècle.
Chapelle de Saint-Tugdual ou Chapelle Notre-Dame de Bon Secours Cromenac’h, 56190, Ambon Ambon 56190 Morbihan Bretagne https://www.ambon.fr/patrimoine https://www.ambon.fr/patrimoine?pgid=kebiycdh-36fcdefc-dea6-4e37-b1d9-e00ba9ea0cb6 Dite Chapelle de Cromenach. Elle date du XVIIIème siècle.
La chapelle fut reconstruite en 1778 face à la mer. Elle remplace la chapelle Saint-Tugdual édifiée sur une falaise qui s’est effondrée suite à une tempête et un raz de marée en 1705. parking
Journées Européennes du Patrimoine
©mairie d’Ambon
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