Visite libre de la Chapelle de Cromenach, Chapelle de Saint-Tugdual ou Chapelle Notre-Dame de Bon Secours, Ambon

Informations pratiques

Visite libre de la Chapelle de Cromenach 19 et 20 septembre Chapelle de Saint-Tugdual ou Chapelle Notre-Dame de Bon Secours Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Chapelle construite au 18ème siècle.

Chapelle de Saint-Tugdual ou Chapelle Notre-Dame de Bon Secours Cromenac’h, 56190, Ambon Ambon 56190 Morbihan Bretagne https://www.ambon.fr/patrimoine https://www.ambon.fr/patrimoine?pgid=kebiycdh-36fcdefc-dea6-4e37-b1d9-e00ba9ea0cb6 Dite Chapelle de Cromenach. Elle date du XVIIIème siècle.

La chapelle fut reconstruite en 1778 face à la mer. Elle remplace la chapelle Saint-Tugdual édifiée sur une falaise qui s’est effondrée suite à une tempête et un raz de marée en 1705. parking

Journées Européennes du Patrimoine

©mairie d’Ambon