Exposition de photographies, Église de Villemaréchal, Villemaréchal

Informations pratiques

Exposition de photographies 19 et 20 septembre Église de Villemaréchal Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition photos sur le patrimoine du village et sur les femmes

Église de Villemaréchal Rue de l’Église, 77710 Villemaréchal Villemaréchal 77710 Villemaréchal Seine-et-Marne Île-de-France

Exposition «Le patrimoine en photo »