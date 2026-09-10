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AGENDA · Villemaréchal

Exposition de photographies, Église de Villemaréchal, Villemaréchal

samedi 19 septembre 2026 · Église de Villemaréchal · Villemaréchal

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Villemaréchal
Adresse
Rue de l'Église, 77710 Villemaréchal
Ville
77710 Villemaréchal
Département
Seine-et-Marne

Exposition de photographies 19 et 20 septembre Église de Villemaréchal Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition photos sur le patrimoine du village et sur les femmes

Église de Villemaréchal Rue de l’Église, 77710 Villemaréchal Villemaréchal 77710 Villemaréchal Seine-et-Marne Île-de-France
Exposition «Le patrimoine en photo »

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