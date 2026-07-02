Exposition de Photographies Limoges par Patrick Labregere Limoges
jeudi 2 juillet 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Exposition de Photographies Limoges par Patrick Labregere
12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 09:30:00
fin : 2026-09-02 18:00:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21
Animé par l’esthétique, Patrick capture le monde qui l’entoure à travers l’architecture, la photographie nocturne et la macro. Son regard cherche à révéler l’invisible, à sublimer les formes et les textures, et à dévoiler des détails cachés qui échappent souvent à l’œil nu.
Chaque cliché est une invitation à observer autrement, à redécouvrir la beauté d’un bâtiment, la poésie d’une scène urbaine illuminée par la nuit ou la délicatesse insoupçonnée d’un minuscule élément du quotidien. En constante recherche d’émotions et d’harmonie, il façonne ses images avec précision et sensibilité. .
12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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English : Exposition de Photographies Limoges par Patrick Labregere
L’événement Exposition de Photographies Limoges par Patrick Labregere Limoges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Limoges Métropole
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