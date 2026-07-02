Informations pratiques

Limoges

Exposition de Photographies Limoges par Patrick Labregere

12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 09:30:00

fin : 2026-09-02 18:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21

Animé par l’esthétique, Patrick capture le monde qui l’entoure à travers l’architecture, la photographie nocturne et la macro. Son regard cherche à révéler l’invisible, à sublimer les formes et les textures, et à dévoiler des détails cachés qui échappent souvent à l’œil nu.

Chaque cliché est une invitation à observer autrement, à redécouvrir la beauté d’un bâtiment, la poésie d’une scène urbaine illuminée par la nuit ou la délicatesse insoupçonnée d’un minuscule élément du quotidien. En constante recherche d’émotions et d’harmonie, il façonne ses images avec précision et sensibilité. .

12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : Exposition de Photographies Limoges par Patrick Labregere

L’événement Exposition de Photographies Limoges par Patrick Labregere Limoges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Limoges Métropole