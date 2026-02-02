Exposition de photographies, objets, films Gilbert Garcin Lux Scène Nationale Valence
vendredi 27 novembre 2026 · Lux Scène Nationale · Valence
Informations pratiques
Valence
Exposition de photographies, objets, films Gilbert Garcin
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27
fin : 2026-02-02
Date(s) :
2026-11-27
Un parcours dans l’œuvre de Gilbert Garcin, dont l’univers poétique et surréaliste continue de fasciner. Il explore avec humour les paradoxes de l’existence et offre une vision tendre et dérisoire de la condition humaine.
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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
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English :
A journey through the work of Gilbert Garcin, whose poetic and surrealist world continues to fascinate. With humor, he explores the paradoxes of existence and offers a tender yet satirical view of the human condition.
L’événement Exposition de photographies, objets, films Gilbert Garcin Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme
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