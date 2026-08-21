Exposition de photographies, peintures, sculptures…sur le thème « Se réconcilier avec la nature, le vivant et l’eau », Église Sainte-Geneviève, Reims

Informations pratiques

Exposition de photographies, peintures, sculptures…sur le thème « Se réconcilier avec la nature, le vivant et l’eau » 19 et 20 septembre Église Sainte-Geneviève Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans le cadre du festival international d’art sacré « Voir le monde en face #2 », l’association Art Sacré Actuel Reims (ASAR) organise une exposition de photographies, peintures, sculptures sur le thème « Se réconcilier avec la nature, le vivant et l’eau ».

Venez découvrir la vision de peintres, sculpteurs, graveurs…sur le vivant comme lieu d’émerveillement et d’accès à un ailleurs avec la présence de 16 artistes.

Église Sainte-Geneviève 10 rue Cazin 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est Située dans le quartier Porte de Paris-Courlancy, l’église Sainte-Geneviève est construite à la fin du XIXe siècle par Narcisse Brunette, architecte de la ville de Reims. De style romano-byzantin, l’église se caractérise par son escalier à double révolution et l’abondance de ses vitraux retraçant la vie de sainte Geneviève et de différents saints.

Dans le cadre du festival international d’art sacré « Voir le monde en face #2 », l’association Art Sacré Actuel Reims (ASAR) organise une exposition de photographies, peintures, sculptures sur le « Se…

© Lys Arango