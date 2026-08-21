Exposition de photographies sur le thème « Se réconcilier avec la nature, le vivant et l’eau », Église Saint-Jacques, Reims

Informations pratiques

Exposition de photographies sur le thème « Se réconcilier avec la nature, le vivant et l’eau » 19 et 20 septembre Église Saint-Jacques Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Dans le cadre du festival international d’art sacré ‘Voir le monde en face #2’, l’association Art Sacré Actuel Reims (ASAR) organise une exposition de photographies, peintures, sculptures sur le thème « Se réconcilier avec la nature, le vivant et l’eau ».

Le regard que pose les populations mayas sur l’évolution de leur relation au monde par la photographe Lys Arango de l’agence VU, lauréate du prix photo humanisme et écologie 2025, sous la présidence d’honneur de Sébastio Salgado.

Église Saint-Jacques 11 Rue Marx Dormoy, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est +33326475534 https://www.cathedrale-reims.com Située au cœur du centre-ville, l’église Saint-Jacques est l’une des plus anciennes de Reims encore en activité. Érigée à partir du XIIe siècle, elle a connu de nombreux remaniements au fil des siècles, mêlant harmonieusement les styles roman, gothique et classique. Son clocher, sa façade sobre et ses voûtes majestueuses témoignent de cette richesse architecturale.

Dans le cadre du festival international d’art sacré ‘Voir le monde en face #2’, l’association Art Sacré Actuel Reims (ASAR) organise une exposition de photographies, peintures, sculptures sur le « Se…

© Lys Arango