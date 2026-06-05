Exposition de photos animalières Cléguérec
Exposition de photos animalières Cléguérec mercredi 1 juillet 2026.
Cléguérec
Exposition de photos animalières
Etang du Pontoir Cléguérec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-07-01
Exposition de photos animalières de 2023 autour de l’étang .
Etang du Pontoir Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 00 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition de photos animalières Cléguérec a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
À voir aussi à Cléguérec (Morbihan)
- Vide grenier Stade Louis Allanic Cléguérec 5 juillet 2026
- Deux solos de cirque acrobatique Cléguérec 8 juillet 2026
- Atelier curieux ! avec La Mallette de Sophie Cléguérec 29 juillet 2026
- Fest-Noz Kenleur Tour Cléguérec 6 août 2026
- Journées du patrimoine Lecture et présentation du livre 1939 1945 Cléguérec dans la guerre Cléguérec 6 août 2026