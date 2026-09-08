Exposition de photos « patrimoine en péril », Office de Tourisme Langeais, Langeais

Informations pratiques

Exposition de photos « patrimoine en péril » 19 et 20 septembre Office de Tourisme Langeais Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Avec la participation des clubs photos DECLIC de Bourgueil et Y A PAS PHOTO A CHÂTEAU de Château-la-Vallière.

Et pour voir la suite de l’exposition, RDV à l’Office de Tourisme de Bourgueil.

Office de Tourisme Langeais 19 rue Thiers langeais Langeais 37130 Langeais Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 96 58 22 https://www.tourainenature.com/

Venez découvrir une exposition de photographies sur le thème « Patrimoine en péril ».

©ADT Touraine JC COUTAND