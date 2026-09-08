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Exposition de photos « patrimoine en péril », Office de Tourisme Langeais, Langeais

samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme Langeais · Langeais

Exposition de photos « patrimoine en péril », Office de Tourisme Langeais, Langeais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de Tourisme Langeais
Adresse
19 rue Thiers langeais
Ville
37130 Langeais
Département
Indre-et-Loire

Exposition de photos « patrimoine en péril » 19 et 20 septembre Office de Tourisme Langeais Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Avec la participation des clubs photos DECLIC de Bourgueil et Y A PAS PHOTO A CHÂTEAU de Château-la-Vallière.
Et pour voir la suite de l’exposition, RDV à l’Office de Tourisme de Bourgueil.

Office de Tourisme Langeais 19 rue Thiers langeais Langeais 37130 Langeais Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 96 58 22 https://www.tourainenature.com/
Venez découvrir une exposition de photographies sur le thème « Patrimoine en péril ».

©ADT Touraine JC COUTAND

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