Exposition de photos « patrimoine en péril », Office de Tourisme Langeais, Langeais
samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme Langeais · Langeais
Informations pratiques
Exposition de photos « patrimoine en péril » 19 et 20 septembre Office de Tourisme Langeais Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Avec la participation des clubs photos DECLIC de Bourgueil et Y A PAS PHOTO A CHÂTEAU de Château-la-Vallière.
Et pour voir la suite de l’exposition, RDV à l’Office de Tourisme de Bourgueil.
Office de Tourisme Langeais 19 rue Thiers langeais Langeais 37130 Langeais Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 96 58 22 https://www.tourainenature.com/
Venez découvrir une exposition de photographies sur le thème « Patrimoine en péril ».
©ADT Touraine JC COUTAND
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