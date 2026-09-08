Visite libre de l’église Notre-Dame-des-Essards, Église Notre-Dame-des-Essards, Langeais

Informations pratiques

Visite libre de l’église Notre-Dame-des-Essards 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-des-Essards Indre-et-Loire

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’instar des éditions précédentes, les journées du patrimoine 2026 permettront aux visiteurs de découvrir les différentes églises de Langeais, et en particulier l’église Notre-Dame des Essarts, ouverte pour la visite libre les après-midis.

Église Notre-Dame-des-Essards 18 route de Saint-Michel, 37130 Langeais Langeais 37130 Les Essards Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 10 10 53 64 Église exceptionnellement ouverte, découvrez ses légendes et trésors. parking

À l’instar des éditions précédentes, les journées du patrimoine 2026 permettront aux visiteurs de découvrir les différentes églises de Langeais.

Affiche des journées du patrimoine des églises de Langeais