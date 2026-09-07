Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Langeais

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Indre-et-Loire

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’instar des éditions précédentes, les journées du patrimoine permettront aux visiteurs de découvrir les différentes églises de Langeais, et en particulier l’église Saint-Jean-Baptiste et des métiers d’art.

Église Saint-Jean-Baptiste Place Saint-Jean, 37130 Langeais, France Langeais 37130 Langeais Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://langeais.fr/culture-et-loisirs/a-faire-a-voir-dans-ma-commune L’église se compose d’une nef unique précédée d’un clocher, le tout des XIe et XIIe siècles, et d’un chœur avec bas-côtés terminé par une abside principale et deux absides secondaires de la même époque. Un transept a été ajouté dans la seconde moitié du XIXe siècle. Du côté nord, une sacristie du XVe siècle flanque l’absidiole et la travée de bas-côté qui la précède. Une petite crypte voûtée en berceau est située sous l’abside principale.

À l’instar des éditions précédentes, les journées du patrimoine permettront aux visiteurs de découvrir les différentes églises de Langeais.

Affiche des journées du patrimoine des églises de Langeais