Festival l’Été Indien, Église Saint-Laurent, Langeais

Informations pratiques

Festival l’Été Indien Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Laurent Indre-et-Loire

6/10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Le festival l’Été Indien est un lieu de fête, de rencontres et de découvertes à destination de tous les publics. Il a été imaginé dans le but de réunir les habitants dans un lieu patrimonial remarquable, mis en valeur autour de propositions culturelles éclectiques et locales.

L’Été Indien, c’est surtout : des spectacles et concerts, un marché de créateurs, des stands de restauration maison confectionnés à l’aide de producteurs locaux.

Les Journées du Patrimoine doivent être l’occasion de mettre en avant des trésors patrimoniaux tant dans l’architecture que dans l’artisanat. Selon nous, donner une visibilité aux artisans et producteurs locaux fait partie intégrante de l’essence des journées du patrimoine. Nous les inscrivons dans notre programmation au même titre que des artistes de spectacle vivant et de concerts.

Église Saint-Laurent 24 rue de Saint-Laurent 37130 Langeais Langeais 37130 Langeais Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Église désacralisée de Langeais, servant pour des concerts. Parkings à proximité.

Le festival l’Été Indien est un lieu de fête, de rencontres et de découvertes à destination de tous les publics.

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