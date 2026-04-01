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Exposition de printemps au Patio des Arts Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Exposition de printemps au Patio des Arts Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Exposition de printemps au Patio des Arts Castelnau Montratier-Sainte Alauzie dimanche 12 avril 2026.

Adresse : 9B Rue Étienne Lacavalerie

Ville : 46170 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Département : Lot

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Exposition de printemps au Patio des Arts

9B Rue Étienne Lacavalerie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:30:00
fin : 2026-05-31 12:30:00

Date(s) :
2026-04-12

Une nouvelle exposition a lieu au Patio des Arts de Castelnau-Montratier

Une nouvelle exposition a lieu au Patio des Arts de Castelnau-Montratier. Elle réunira cette fois 6 artistes  

  • 2 sculpteurs Jean Jacques Kugel et Jean Louis Bauné,
  • 3 peintres Helen Hill, Karina Knight et Sylvie Ders
  • 1 photographe Michael Withehouse.

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9B Rue Étienne Lacavalerie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie   amismaisonjacob@gmail.com

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English :

A new exhibition takes place at the Patio des Arts in Castelnau-Montratier

L’événement Exposition de printemps au Patio des Arts Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Cahors Vallée du Lot

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