Exposition de printemps au Patio des Arts Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Exposition de printemps au Patio des Arts Castelnau Montratier-Sainte Alauzie dimanche 12 avril 2026.
Castelnau Montratier-Sainte Alauzie
Exposition de printemps au Patio des Arts
9B Rue Étienne Lacavalerie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:30:00
fin : 2026-05-31 12:30:00
Date(s) :
2026-04-12
Une nouvelle exposition a lieu au Patio des Arts de Castelnau-Montratier
Une nouvelle exposition a lieu au Patio des Arts de Castelnau-Montratier. Elle réunira cette fois 6 artistes
- 2 sculpteurs Jean Jacques Kugel et Jean Louis Bauné,
- 3 peintres Helen Hill, Karina Knight et Sylvie Ders
- 1 photographe Michael Withehouse.
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9B Rue Étienne Lacavalerie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie amismaisonjacob@gmail.com
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English :
A new exhibition takes place at the Patio des Arts in Castelnau-Montratier
L’événement Exposition de printemps au Patio des Arts Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Cahors Vallée du Lot
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