Exposition de René Dregnaux et de Christian Borras. quai Voltaire Langeac
mardi 18 août 2026 · quai Voltaire · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Exposition de René Dregnaux et de Christian Borras.
quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-08-18
Vernissage le Samedi 22 Août, à partir de 11 heures.
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quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com
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English :
Opening reception on Saturday, August 22, starting at 11 a.m.
L’événement Exposition de René Dregnaux et de Christian Borras. Langeac a été mis à jour le 2026-07-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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