Exposition de René Dregnaux et de Christian Borras. quai Voltaire Langeac

Informations pratiques

Langeac

Exposition de René Dregnaux et de Christian Borras.

quai Voltaire Médiathèque Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-08-18

Vernissage le Samedi 22 Août, à partir de 11 heures.

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quai Voltaire Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com

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English :

Opening reception on Saturday, August 22, starting at 11 a.m.

L’événement Exposition de René Dregnaux et de Christian Borras. Langeac a été mis à jour le 2026-07-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier