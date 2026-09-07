Exposition de robes de mariées allant de 1900 à 2020, Hôtel Saint-Thibault, Provins
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Saint-Thibault · Provins
Informations pratiques
Exposition de robes de mariées allant de 1900 à 2020 19 et 20 septembre Hôtel Saint-Thibault Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
La collectionneuse Elena Flore investit l’hôtel Saint Thibault pour présenter sa collection unique de robe de mariée allant de 1900 à 2020, lors de cette exposition éphémère à ne pas manquer.
Hôtel Saint-Thibault 18 rue Saint-Thibault 77160 Provins Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France
La collectionneuse Elena Flore investit l’hôtel Saint Thibault pour présenter sa collection unique de robe de mariée allant de 1900 à 2020, lors de cette exposition éphémère à ne pas manquer.
© Office du tourisme de Provins
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