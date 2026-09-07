Exposition de robes de mariées allant de 1900 à 2020, Hôtel Saint-Thibault, Provins

Informations pratiques

Exposition de robes de mariées allant de 1900 à 2020 19 et 20 septembre Hôtel Saint-Thibault Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La collectionneuse Elena Flore investit l’hôtel Saint Thibault pour présenter sa collection unique de robe de mariée allant de 1900 à 2020, lors de cette exposition éphémère à ne pas manquer.

Hôtel Saint-Thibault 18 rue Saint-Thibault 77160 Provins Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France

La collectionneuse Elena Flore investit l’hôtel Saint Thibault pour présenter sa collection unique de robe de mariée allant de 1900 à 2020, lors de cette exposition éphémère à ne pas manquer.

© Office du tourisme de Provins