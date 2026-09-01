Le Prix Provins Moyen Âge Prix littéraire église sainte croix Provins

Informations pratiques

Provins

Le Prix Provins Moyen Âge Prix littéraire

église sainte croix 12 Rue Sainte-Croix 10, 77160 Provins Provins Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

20e édition du prix littéraire de la cité médiévale de Provins, récompensant un ouvrage portant sur le Moyen Âge !

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église sainte croix 12 Rue Sainte-Croix 10, 77160 Provins Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 60 26 26 info@provins.net

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English :

20th edition of the Provins Medieval City Literary Prize, awarded to a work on the Middle Ages!

L’événement Le Prix Provins Moyen Âge Prix littéraire Provins a été mis à jour le 2026-09-01 par Provins Tourisme entre Bassée, Montois et Provinois