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AGENDA · Provins

Le Prix Provins Moyen Âge Prix littéraire église sainte croix Provins

samedi 12 septembre 2026 · église sainte croix · Provins

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
église sainte croix
Adresse
12 Rue Sainte-Croix 10, 77160 Provins
Ville
77160 Provins
Département
Seine-et-Marne
Tarif

Provins

Le Prix Provins Moyen Âge Prix littéraire

église sainte croix 12 Rue Sainte-Croix 10, 77160 Provins Provins Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

20e édition du prix littéraire de la cité médiévale de Provins, récompensant un ouvrage portant sur le Moyen Âge !
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église sainte croix 12 Rue Sainte-Croix 10, 77160 Provins Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 60 26 26  info@provins.net

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English :

20th edition of the Provins Medieval City Literary Prize, awarded to a work on the Middle Ages!

L’événement Le Prix Provins Moyen Âge Prix littéraire Provins a été mis à jour le 2026-09-01 par Provins Tourisme entre Bassée, Montois et Provinois

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