Le Prix Provins Moyen Âge Prix littéraire église sainte croix Provins
samedi 12 septembre 2026 · église sainte croix · Provins
Informations pratiques
Provins
Le Prix Provins Moyen Âge Prix littéraire
église sainte croix 12 Rue Sainte-Croix 10, 77160 Provins Provins Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
20e édition du prix littéraire de la cité médiévale de Provins, récompensant un ouvrage portant sur le Moyen Âge !
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église sainte croix 12 Rue Sainte-Croix 10, 77160 Provins Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 60 26 26 info@provins.net
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English :
20th edition of the Provins Medieval City Literary Prize, awarded to a work on the Middle Ages!
L’événement Le Prix Provins Moyen Âge Prix littéraire Provins a été mis à jour le 2026-09-01 par Provins Tourisme entre Bassée, Montois et Provinois
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