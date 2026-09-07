Fouille archéologique – L’Ancienne abbaye des Bénédictines de Champbenoist, Chantier de fouilles archéologiques, Provins

Informations pratiques

Fouille archéologique – L’Ancienne abbaye des Bénédictines de Champbenoist 19 et 20 septembre Chantier de fouilles archéologiques Seine-et-Marne

Accès dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle du site l’ancienne abbaye des bénédictines de Champbenoist (XIIe – XVIe siècles), propriété du Département.

Présentation du site archéologique, animations et visites, dans le cadre du projet de mise en valeur des vestiges, porté par la DRAC Île-de-France, le Département de Seine-et-Marne et la Ville de Provins.

Chantier de fouilles archéologiques 5 rue des Prés de la Comtesse 77160 Provins Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France L’ancienne abbaye des bénédictines de Champbenoist (XIIe – XVIe siècles), propriété du Département.

Fouilles archéologiques

Olivier Deforge