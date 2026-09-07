Fouille archéologique – L’Ancienne abbaye des Bénédictines de Champbenoist, Chantier de fouilles archéologiques, Provins
samedi 19 septembre 2026 · Chantier de fouilles archéologiques · Provins
Informations pratiques
Fouille archéologique – L’Ancienne abbaye des Bénédictines de Champbenoist 19 et 20 septembre Chantier de fouilles archéologiques Seine-et-Marne
Accès dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Ouverture exceptionnelle du site l’ancienne abbaye des bénédictines de Champbenoist (XIIe – XVIe siècles), propriété du Département.
Présentation du site archéologique, animations et visites, dans le cadre du projet de mise en valeur des vestiges, porté par la DRAC Île-de-France, le Département de Seine-et-Marne et la Ville de Provins.
Chantier de fouilles archéologiques 5 rue des Prés de la Comtesse 77160 Provins Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France L’ancienne abbaye des bénédictines de Champbenoist (XIIe – XVIe siècles), propriété du Département.
Fouilles archéologiques
Olivier Deforge
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