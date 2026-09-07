AGENDA · Pocé-sur-Cisse
Exposition de sculptures métalliques et en bronze, Bellecour, Pocé-sur-Cisse
samedi 19 septembre 2026 · Bellecour · Pocé-sur-Cisse
Informations pratiques
Exposition de sculptures métalliques et en bronze 19 et 20 septembre Bellecour Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Exposition de sculptures métallique et en bronze.
Bellecour 12 Route d’Amboise, 37530 Pocé-sur-Cisse Pocé-sur-Cisse 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Exposition de sculptures métallique et en bronze
©de serres
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