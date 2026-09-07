Exposition de sculptures métalliques et en bronze, Bellecour, Pocé-sur-Cisse

Informations pratiques

Exposition de sculptures métalliques et en bronze 19 et 20 septembre Bellecour Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition de sculptures métallique et en bronze.

Bellecour 12 Route d’Amboise, 37530 Pocé-sur-Cisse Pocé-sur-Cisse 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Exposition de sculptures métallique et en bronze

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