Informations pratiques

Josselin

Exposition de Sylvie Bac Peinture

Maison des Porches Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-07

Originaire du Pays Basque, les œuvres de Sylvie Bac sont le fruit d’une longue observation de la nature. Montagnes basques, Camargue, Provence,… sont des lieux d’inspiration. Ses tableaux sont réalisés en technique à huile sur toile de lin. À découvrir au mois de juillet à la Maison des Porches ! .

Maison des Porches Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 24 17

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L’événement Exposition de Sylvie Bac Peinture Josselin a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande