Exposition de timbres, MJC – Théâtre des Trois Vallées, Palaiseau

samedi 19 septembre 2026 · MJC - Théâtre des Trois Vallées · Palaiseau

Informations pratiques

Exposition de timbres 19 et 20 septembre MJC – Théâtre des Trois Vallées Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

par l’Association philatélique de Villebon-sur-Yvette

MJC – Théâtre des Trois Vallées 12 Av. du Général de Gaulle, 91120 Palaiseau, France Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France

par l’Association philatélique de Villebon-sur-Yvette