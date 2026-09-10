AGENDA · Palaiseau
Exposition de timbres, MJC – Théâtre des Trois Vallées, Palaiseau
samedi 19 septembre 2026 · MJC - Théâtre des Trois Vallées · Palaiseau
Informations pratiques
Exposition de timbres 19 et 20 septembre MJC – Théâtre des Trois Vallées Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
par l’Association philatélique de Villebon-sur-Yvette
MJC – Théâtre des Trois Vallées 12 Av. du Général de Gaulle, 91120 Palaiseau, France Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France
par l’Association philatélique de Villebon-sur-Yvette
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