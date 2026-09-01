Exposition de véhicules anciens Rentrée des anciens élèves Rue Ferdinand Forest Ploërmel
samedi 12 septembre 2026 · Rue Ferdinand Forest · Ploërmel
Informations pratiques
Ploërmel
Exposition de véhicules anciens Rentrée des anciens élèves
Rue Ferdinand Forest Concession Citroën Ploërmel Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-13 16:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Plongez dans l’histoire de l’automobile avec Citroën !
Les samedi 12 et dimanche 13 septembre, venez découvrir une exposition exceptionnelle de véhicules Citroën anciens, possible grâce à l’association Les Vieilles t’autos . Cette rétrospective unique vous fera voyager à travers les décennies et admirer des modèles emblématiques.
Passionnés de voitures anciennes ou simples curieux, ne manquez pas cet évènement ! .
Rue Ferdinand Forest Concession Citroën Ploërmel Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 05 07
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English :
L’événement Exposition de véhicules anciens Rentrée des anciens élèves Ploërmel a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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