Exposition de véhicules anciens Rentrée des anciens élèves Rue Ferdinand Forest Ploërmel

Informations pratiques

Ploërmel

Exposition de véhicules anciens Rentrée des anciens élèves

Rue Ferdinand Forest Concession Citroën Ploërmel Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 16:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Plongez dans l’histoire de l’automobile avec Citroën !

Les samedi 12 et dimanche 13 septembre, venez découvrir une exposition exceptionnelle de véhicules Citroën anciens, possible grâce à l’association Les Vieilles t’autos . Cette rétrospective unique vous fera voyager à travers les décennies et admirer des modèles emblématiques.

Passionnés de voitures anciennes ou simples curieux, ne manquez pas cet évènement ! .

Rue Ferdinand Forest Concession Citroën Ploërmel Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 05 07

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English :

L’événement Exposition de véhicules anciens Rentrée des anciens élèves Ploërmel a été mis à jour le 2026-08-25 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande