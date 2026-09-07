Exposition de vêtements religieux, Église Saint-Vincent, Neuvy-le-Roi
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Vincent · Neuvy-le-Roi
Informations pratiques
Exposition de vêtements religieux 19 et 20 septembre Église Saint-Vincent Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition de vêtements religieux organisée par le Secours Catholique.
Église Saint-Vincent Grande Rue, 37370 Neuvy-le-Roi, France Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247297171 L’édifice appartient à plusieurs époques. Le chœur et la travée qui le précède sont du XIIe siècle. Les deux travées suivantes appartiennent, l’une au XIIIe, l’autre au XIVe siècle. Le bas-côté nord et la petite chapelle sud ont été élevés au XVIe siècle.
Exposition de vêtements religieux organisée par le Secours Catholique
©elise gilbert
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