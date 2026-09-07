Exposition de vêtements religieux, Église Saint-Vincent, Neuvy-le-Roi

Informations pratiques

Exposition de vêtements religieux 19 et 20 septembre Église Saint-Vincent Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de vêtements religieux organisée par le Secours Catholique.

Église Saint-Vincent Grande Rue, 37370 Neuvy-le-Roi, France Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247297171 L’édifice appartient à plusieurs époques. Le chœur et la travée qui le précède sont du XIIe siècle. Les deux travées suivantes appartiennent, l’une au XIIIe, l’autre au XIVe siècle. Le bas-côté nord et la petite chapelle sud ont été élevés au XVIe siècle.

Exposition de vêtements religieux organisée par le Secours Catholique

©elise gilbert