Inauguration Microfolies- musée numérique suivi d’un Pot de l’amitié, Salle Armand Moisant, Neuvy-le-Roi

Informations pratiques

Inauguration Microfolies- musée numérique suivi d’un Pot de l’amitié Samedi 19 septembre, 12h00 Salle Armand Moisant Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Inauguration du musée numérique (Microfolies) de Neuvy-le-Roi, suivie d’un pot.

Salle Armand Moisant 8 rue des Prés 37370 Neuvy-le-Roi Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://www.neuvy-le-roi.fr https://www.facebook.com/commune.de.neuvyleroi37370?locale=fr_FRa Salle de spectacles Armand Moisant

Inauguration du musée numérique (Microfolies) de Neuvy-le-Roi, suivie d’un pot

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