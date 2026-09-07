Fête médiévale et repas d’époque, Place des déportés, Neuvy-le-Roi

Informations pratiques

Fête médiévale et repas d’époque Dimanche 20 septembre, 10h00 Place des déportés Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Animation avec la troupe de Semblancay, jeux médiévaux, repas d’époque sur réservation ou panier partage.

Place des déportés Place des déportés, 37370 Neuvy-le-Roi Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06.23.92.26.80 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.17.94.41.29 »}]

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