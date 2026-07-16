Exposition de Yohanne Lamoulère, Château d’Assas, Le Vigan
lundi 16 novembre 2026 · Château d'Assas · Le Vigan
Informations pratiques
Exposition de Yohanne Lamoulère 16 novembre 2026 – 16 février 2027 Château d’Assas Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-16T09:30:00+01:00 – 2026-11-16T12:00:00+01:00
Fin : 2027-02-16T13:00:00+01:00 – 2027-02-16T17:00:00+01:00
Exposition de restitution du travail de résidence de création ImageSingulières en Cévennes de la photographe Yohanne Lamoulère. entre Florac et Le Vigan, unportrait sensible sur la jeunesse en Cévennes.
Château d’Assas 11 rue des barris 30123 Le Vigan Le Vigan 30120 Gard Occitanie 04 99 64 26 62 Le château d’Assas est un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle bâti dans le quartier des Barris au Vigan. Il abrite aujourd’hui un pôle culturel du Département
du Gard, et la médiathèque intercommunale du Pays Viganais. Son jardin accueille également de nombreuses manifestations culturelles en cohérence avec la vocation du château qui est l’animation artistique et la promotion patrimoniale.
Exposition de restitution du travail de résidence de création ImageSingulières en Cévennes de la photographe Yohanne Lamoulère. entre Florac et Le Vigan, unportrait sensible sur la jeunesse en…
©Yohanne Lamoulère
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