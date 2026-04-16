Exposition d’Epidropt Mairie de Villeréal Villeréal
Exposition d’Epidropt Mairie de Villeréal Villeréal mardi 16 juin 2026.
Villeréal
Exposition d’Epidropt
Mairie de Villeréal Hall de la mairie et salle du conseil Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 08:30:00
fin : 2026-06-26 16:30:00
Date(s) :
2026-06-16
Epidropt le syndicat mixte qui a pour vocation à intervenir dans la gestion équilibrée de la ressource en eau, afin de coordonner la politique pour l’ensemble de l’aménagement du bassin versant du Dropt propose une exposition sur la vallée du Dropt, des milieux aquatiques et des zones humides.
Epidropt le syndicat mixte qui a pour vocation à intervenir dans la gestion équilibrée de la ressource en eau, afin de coordonner la politique pour l’ensemble de l’aménagement du bassin versant du Dropt propose une exposition du 16 au 26 juin, à la Mairie (hall et salle du conseil).
Il sera question de la vallée du Dropt, des milieux aquatiques et des zones humides.
L’exposition sera visible durant les heures d’ouvertures de la mairie (de 8h30 à 16h30). .
Mairie de Villeréal Hall de la mairie et salle du conseil Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 00 37 courrier@mairie-villereal.fr
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English : Exposition d’Epidropt
Epidropt the syndicat mixte (joint association) whose vocation is to intervene in the balanced management of water resources, in order to coordinate policy for all development in the Dropt watershed is offering an exhibition on the Dropt valley, aquatic environments and wetlands.
L’événement Exposition d’Epidropt Villeréal a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Coeur de Bastides
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